„Der Gutgläubige ist oft der Dumme“

Das Lied aus dem Nichts

Erlebtes und Beobachtetes

Das „Paradies der Narren“

Freitag ist „ Backstage “-Tag

Gerne gesungen habe sie immer schon, auch Klavier, Ukulele und Gitarre gelernt. „Dass einmal mehr daraus werden würde, war aber nicht geplant", sagt sie im Gespräch mit „ Backstage ". Es habe sich eher durch Zufall ergeben, und zwar in der Coronazeit.„Eines nachmittags habe ich mich in den Garten gesetzt mit meiner Ukulele, ganz ohne Erwartungen – und siehe da, eine halbe Stunde später war mein erster selbst geschriebener Song fertig. Ich war überrascht von mir selbst, ich hätte mir das nie zugetraut", erzählt die 26-jährige Boznerin, die in Völs lebt. Ihr „Gartenlied" nahm sie kurze Zeit später auf und veröffentlichte es unter dem Titel „Beside you" auf allen gängigen Streamingportalen. Die Leidenschaft fürs Liederschreiben war von diesem Moment an definitiv geweckt. Es war die Geburtsstunde der Songwriterin Kat Riam (Mair rückwärts).„Immer mit dabei ist seither mein Büchlein, in dem ich Song- und Textideen festhalte. Kreativität hat bei mir viel mit Spontaneität zu tun. Wenn sie mich besucht, will ich vorbereitet sein." Inspirationen holt sie sich aus dem Alltag – meist handelt es sich „um selbst Erlebtes oder um Beobachtungen, die ich in meinem engeren Umfeld mache". Häufig versuche sie, in ihren Liedern auch verschiedene Blickwinkel einzunehmen. „Das ist mir wichtig."In ihrer aktuellen Single „Fool's Paradise" (dt. „Paradies der Narren") geht es darum, dass leider jene, die gutgläubig durch die Welt gehen, am Ende sehr oft draufzahlen. „Der Gutgläubige ist der Dumme." Was die Entstehung angeht, war „Fool's Paradise" gewissermaßen der Gegenentwurf zu ihrem ersten Lied. Sie benötigte dafür nicht eine halbe Stunde, sondern über ein Jahr: „Es zog sich ewig hin, aber ich wollte den Song unbedingt fertigstellen, bevor ich etwas Neues beginne."Unterstützung holte sie sich diesmal vom Bozner Produzenten Fabian Pichler alias Fabsque. Er verpasste der Single das passende musikalische Gewand – eine gelungene Mischung aus Indie und Folk.