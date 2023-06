Der Konzertsommer im ALGO

Rooftop und „A Million Dreams“

Nina Duschek und Mainfelt

Den Auftakt machen schon an diesem Samstag (17. Juni) die talentierte Newcomerin Fabienne Runggaldier und die bekannteste Beatles-Tributeband des Landes, die Repeatles. Die „Pilzköpfe aus dem Passeiertal“ kommen dem Original erstaunlich nahe und sorgen dort, wo sie auftreten für ein mitreißendes 60er-Jahre-Feeling. Beginn des Sky-Konzerts im 5. Stock des ALGO ist um 19 Uhr.Am 15. Juli geht es weiter mit einer der größten Pophoffnungen Südtirols, Rooftop. Dahinter steckt Lukas Augscheller, der es neben zahlreichen starken Singles bereits zustande brachte, ein Headliner-Konzert mit eigener Band auf die Beine zu stellen. Für einen unvergesslichen Abend am Dach des ALGO sorgt zusätzlich die spektakuläre Akrobatikshow der Formation A Million Dreams.Das große Finale der Sky-Konzerte findet dann am 12. August statt. Zunächst wird Singer-Songwriterin Nina Duschek die Bühne betreten, die für ihre energiegeladenen Live-Auftritte südtirolweit bekannt ist. Im Anschluss wird die Band Mainfelt um Frontmann Patrick Strobl mit ihrem unverkennbaren Folk-Pop-Sound für Stimmung sorgen.