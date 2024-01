Diese Meranerin verzaubert die „Süddeutsche Zeitung“

Kaytie trifft Moonis

Kaytie in der „SZ“

Freitag ist „Backstage“-Tag

Kaytie heißt eigentlich Katharina Fleischmann. Vor etwas mehr als 2 Jahren zog sie von der Kurstadt in die bayerische Millionenstadt – „ohne wirklichen Plan“, wie sie uns verrät. „Zunächst habe ich in München als Yoga- und Fitnesstrainerin gearbeitet.“ Diesen Job schraubte sie aber ziemlich schnell zurück, um sich voll und ganz auf die Musik zu konzentrieren – bestärkt von befreundeten Künstlern. Nebenbei arbeitet sie als Kellnerin, um sich ihren Traum zu finanzieren.Die heute 23-Jährige baute sich nach und nach ein Netzwerk von Musikern und Produzenten auf, schrieb und veröffentlichte erste Songs („Not your love“ und „Up the hill“) auf Spotify – vorwiegend in englischer Sprache. Am wohlsten fühlt sich Kaytie im Pop.Ihre aktuelle Single „Bye babe“ hat sie in Zusammenarbeit mit Moonis realisiert, mit dem sie mittlerweile auch eine Wohnung in München teilt. Moonis ist ein 25-jähriger Musiker, der bereits 2 eigene EPs veröffentlicht hat und regelmäßig Songs für andere Künstler produziert.Der Song orientiert sich vom Sound her eindeutig an R&B-Songs der frühen Nullerjahre – Destiny's Child und Co. lassen grüßen! Ein Gitarrenriff, ein recht simpler Beat und extra viel Platz für die soulige Stimme von Kaytie charakterisieren „Bye babe“. Auch wenn es der Songtitel nicht vermuten lässt – die Nummer ist deutschsprachig. „Darin geht es ums Loslösen von einer toxischen Person und die Leichtigkeit, die dadurch entsteht“, erzählt sie.Kayties Karriere-Vorzeichen sind in jedem Fall günstig: Für die „Süddeutsche Zeitung“ zählt die Meranerin zu den „21 jungen Leuten, die München 2024 spannender machen“. Das Jahr kann also nur gut werden für Kaytie.Jeden Freitag (ab 16 Uhr), Samstag (ab 19 Uhr) und Sonntag (ab 17 Uhr) im Hitcountdown auf „Südtirol 1“ und immer freitags im „Dolomiten Magazin“ und auf „STOL“.