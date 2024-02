Traminer auf den Spuren von Post Malone und Co.

Achtung vor einer Achterbahn der Gefühle

Das Terrain von DTB Baby

Freitag ist „Backstage“-Tag

Wenn man sich die aktuelle Pop-Landschaft so ansieht, dann kommt man an Künstlern nicht vorbei, die Rap und Gesang kombinieren. Im deutschsprachigen Raum sind es Stars wie obgenannter Apache 207, in Italien sein Pendant Sfera Ebbasta, global Post Malone. Einer, der dies schon seit Jahrzehnten praktiziert, ist US-Superstar Kanye West.Die Vorteile der Rap-Gesangs-Mischung liegen auf der Hand: Ein Rap-Künstler kann sein Schaffen um eine Dimension erweitern, die Musik wird melodischer und dadurch für viele leichter zugänglich.Auf den Spuren dieser Künstler wandelt der Südtiroler Elias Gutmann. Der 21-jährige Traminer macht seit 2018 Musik und hat seither mehr als ein halbes Dutzend Songs veröffentlicht. Wer sich durch seine Releases hört, stellt eine durchaus bemerkenswerte Entwicklung fest, die mit seinem neuen Song „Attention“ einen vorläufigen Höhepunkt erreicht.Dabei war der Entstehungsprozess durchaus nicht immer ganz einfach: „An einem Punkt wusste ich nicht mehr weiter, da habe ich mich an andere, junge Südtiroler Künstler gewandt, ob sie Vorschläge hätten oder sich beteiligen wollten.“Pop-Talent Dana Pirone alias Dana Tempesta aus Meran reagierte direkt auf seinen Aufruf: „Sie schickte mir ein kurzes Video mit einer Gesangsidee. Ich war sofort begeistert; wir trafen uns und machten den Song gemeinsam fertig“, sagt der 21-Jährige. „Attention“ erzählt die Liebesbeziehung zweier Menschen mit einer ausgeprägten toxischen Seite. Der Subtext könnte lauten: „Vorsicht vor einer Achterbahnfahrt der Gefühle.“Stilistisch bewegt sich DTB Baby in bekanntem Terrain; das Fundament bilden Trap-Drums (Trap ist ein Subgenre des Rap) und lange gespielte Synthbass-Noten; dynamische Padsounds und Lofi-Elemente verleihen dem Song Atmosphäre.Für Fans des Sounds hat DTB Baby noch eine gute Nachricht im Gepäck: „Aktuell arbeite ich neuen Songs fürs erste Album. „Die Hauptideen stehen, jetzt geht es darum, einen roten Faden zu stricken. Ich möchte kein Album machen, das aus 10 zusammenhanglosen Songs besteht.“Jeden Freitag (ab 16 Uhr), Samstag (ab 19 Uhr) und Sonntag (ab 17 Uhr) im Hitcountdown auf „Südtirol 1“ und immer freitags im „Dolomiten Magazin“ und auf „STOL“.