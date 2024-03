Daniel Andergassen aus Kaltern: Vom Schulrepetenten zum Spitzenforscher

„ Mein Labor forscht an geschlechtsspezifischen Unterschieden bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen. ” — Daniel Andergassen

Daniel Andergassen: Sehr! Wenn mich das jemand vor 30 Jahren gefragt hätte, wäre ich noch stolzer gewesen. Aber da ich das alles nach und nach aufgebaut habe, merkt man das im ersten Moment gar nicht so richtig.Andergassen: Ich musste einen detaillierten Forschungsantrag stellen. Wichtig war, dass man eine kreative Idee hat, die auch ein bisschen riskant ist. Wenn die Idee aufgeht, sollte sie einen großen Einfluss auf die Gesellschaft haben. Außerdem sollte sie natürlich Hand und Fuß haben. Mit dem richtigen Lebenslauf und etwas Glück wurde ich dann von der Jury eingeladen. Danach wurde ich sogar ausgewählt.Andergassen: Mein Labor forscht an geschlechtsspezifischen Unterschieden bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Also was sich zwischen Mann und Frau unterscheidet. Bei Herzerkrankungen ist dies zum Beispiel die Herzschwäche, bei der das Herz nicht mehr genügend Blut pumpt um den Körper ausreichend zu versorgen. Da gibt es große Unterschiede zwischen Männern und Frauen.Andergassen: Herzschwäche betrifft etwa 10 Millionen Menschen in Europa und mit der alternden Bevölkerung wird das Problem immer größer und kostet die EU bereits 29 Milliarden Euro pro Jahr. Leider gibt es keine Therapie für diese Krankheit. Deswegen möchte ich eine entwickeln. Die Idee ist im Prinzip, die geschlechtsspezifischen Unterschiede auf molekularer Ebene zu entschlüsseln, um daraus geschlechtsspezifische Therapien zu entwickeln. Mit dieser Idee habe ich mich um den Starting Grant beworben.Andergassen: Wir haben jetzt eine Karte von Genen im gesunden und kranken Herzen, die bei Männern und Frauen unterschiedlich aktiviert sind. Wir gehen davon aus, dass diese Gene für die geschlechtsspezifischen Unterschiede bei der Herzschwäche eine Rolle spielen. Wir werden diese Gene nun im Krankheitsmodell testen, indem wir sie im kranken Herzen wieder aktivieren, um zu sehen, ob sich dadurch die Herzfunktion verbessert. Dazu benötigen wir Viren, um diese Gene im kranken Herzen künstlich wieder zu aktivieren (mehr zu Andergassens Forschung lesen Sie hier). Andergassen: Das Geld geht in meine Forschung. Hauptsächlich werden Doktoranden, Postdoktoranden und ein Labormanager finanziert, aber auch sehr teure Experimente wie RNA-Sequenzierung.Andergassen: Wenn wir wissen, welche der künstlich aktivierten Gene im Krankheitsmodell einen positiven Effekt auf die Herzfunktion haben, könnte man das relativ einfach in eine RNA-Therapie umsetzen.Andergassen: Schwer zu sagen. In 2 bis 3 Jahren werden wir wissen, ob es funktioniert. Dann bräuchten wir eine klinische Studie. Alles muss gründlich getestet werden. Wenn man optimistisch ist, könnte die Therapie in 10 Jahren einsatzbereit sein.Andergassen: Nach der Matura an der Gewerbeoberschule Max Valier, Fachrichtung Informatik, habe ich in Wien Molekularbiologie studiert. Diese Entscheidung traf ich damals, weil ich Menschen heilen wollte – das war schon als Kind mein Traum. Nach dem Masterstudium war ich ein Jahr an der ETH Zürich, bin dann aber wieder nach Wien zurückgekehrt, um dort zu promovieren. 2016 bin ich dann für eine Postdoc-Stelle an die Harvard University in die USA übersiedelt. Kurz vor dem Ausbruch von Corona habe ich eine Stelle als Forschungsgruppenleiter an der Technischen Universität München bekommen, was mir die Möglichkeit gibt, mein eigenes Forschungslabor zu leiten.Andergassen: Als Forschungsgruppenleiter bekommt man ein voll ausgestattetes Labor und ein Startbudget, um ein kleines Team aufzubauen. Das Spannende daran ist, dass man selbst bestimmen kann, in welche Richtung die Forschung gehen soll und welche wichtigen Fragen man als Nächstes klären möchte. Neben dem Halten von Vorlesungen, der Betreuung von Studierenden und der Projektplanung ist das Einwerben von Forschungsgeldern wie dem ERC Starting Grant ein wichtiger Teil meiner Arbeit. Mittlerweile hat mein Labor sehr viele Förderungen eingeworben, so dass mein Labor bis Mitte des Jahres auf 12 Mitarbeiter anwachsen wird.Andergassen: Es braucht viel Motivation! Man muss vor allem Chancen nutzen und nicht immer den einfachsten Weg gehen. Wichtig ist auch, mit Freude und Begeisterung bei der Sache zu sein. In der Forschung muss man vor allem um die Ecke denken, d.h. Kreativität ist sehr gefragt. Man darf sich auch nicht von anderen entmutigen lassen. In jeder Phase meines Lebens gab es immer wieder Einzelne, die meinten, das brauche ich gar nicht erst zu versuchen, das gelingt nur den Besten. Aber man darf sich nicht entmutigen lassen - man braucht einen starken inneren Antrieb. Wenn man trotzdem scheitert, hat man es wenigstens versucht.