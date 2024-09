Das ist schon beschämend

Noch sind sie nicht ganz vorüber. Aber schon jetzt ist klar. Diese Paralympics in Paris verdienen sich das Prädikat „spitzenmäßig“. Einfach nur beeindruckend. So wie auch die Leistungen der Athletinnen und Athleten. Etwa der Schwimmer. Die gefallen mir besonders. Vermutlich weil ich als Kind selbst einer war. Kein besonders guter – zugegeben –, aber für ein paar ordentliche Rennen hat es gereicht.Und so hat man einen Vergleich. Zum Beispiel mit den Medaillengewinnern von gestern über 100 Meter Freistil. In der Klasse S6. Da hatten Antonio Fantin und Talisson Glock die Nase vorn. Der eine sitzt im Rollstuhl, der andere hat nur einen Arm und ein Bein. Und beide sind schneller, als ich es je war.Da fliegt einem glatt die Badekappe weg. So wie bei dem Gedanken, dass auch heuer kein einziger Parasportler aus Südtirol mit dabei war. Wie schon in Rio de Janeiro und in Tokio. Das ist beschämend für ein Land wie Südtirol. Das sonst ja auch alles fördert. In Los Angeles, spätestens aber in Brisbane muss Südtirol wieder am Start sein!