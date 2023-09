Das sind die besten Universitäten Europas

Die Rangliste

688 Unis in 42 Ländern

Wissenschaftliche Produktivität: Italien Top

Die beste Universität in Italien ist laut dem Ranking das Politecnico in Mailand. Die Uni schaffte es auf Rang 47 und ist damit der einzige italienische Vertreter unter den ersten 50.Die Spitze des Rankings ist mit einer Ausnahme fest in britischer Hand: Auf dem 1. Platz landete die Universität Oxford, gefolgt von der ETH Zürich auf Rang 2.Auf den Rängen 3 bis 6 folgen erneut ausschließlich britische Universitäten: die Universität Camebridge, das Imperial College London, das UCL und die Universität Edinburgh. Auf Platz 7 liegt die französische Uni PSL. Die Universität Manchester, das EPFL (Lausanne) und das King's College in London machen die Top 10 komplett.Für die Erstellung der Qs Europe Rankings 2024 wurden insgesamt 688 Universitäten in 42 Ländern erfasst.Unter den besten 100 Universitäten finden sich noch 3 weitere italienische Unis: La Sapienza in Rom (Platz 65) und die Universitäten in Bologna (Platz 78) und Padova (Platz 89).Während die italienischen Unis im Gesamtranking nicht besonders gut abschneiden, gibt es einen Indikator bei dem Italien sogar an der Spitze liegt: die wissenschaftliche Produktivität.In dieser Kategorie finden sich 25 italienische Universitäten unter den Top-100 – so viele wie aus keinem anderen Land. Deutschland und Frankreich liegen auf Platz 2 mit jeweils 13 Unis unter den Top-100.Dieses Ergebnis ist vor allem dann bemerkenswert, wenn man sich die Investitionen der einzelnen Länder anschaut: Während Italien 1,5 Prozent des BIP für Forschung und Entwicklung ausgibt, sind es 2,2 Prozent in Frankreich und 3,1 Prozent in Deutschland.Auch in anderen Kategorien belegten italienische Unisw teils gute Plätze im Ranking: Das Politecnico in Mailand landete auf Platz 20, wenn es um das Ansehen seiner Absolventen bei Arbeitgebern geht und auf Platz 29 im Bezug auf das akademische Ansehen. Bei der Anerkennung durch Kollegen anderer Universitäten liegt La Sapienza in Rom auf Platz 17 und die Universität Bologna auf Platz 18.