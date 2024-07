Die schönsten EM-Bilder der Leserinnen und Leser

Bestens gelaunt: Othmar Engl, Christian Burger und Günther Geiregger aus Percha sowie Enzo Guzzetti aus Stegen beim Spiel Dänemark-Serbien in München.

Walter und Frieda Moser aus Innichen verstanden sich prächtig mit ihren englischen Sitznachbarn im Nightjet Amsterdam-Innsbruck.

Jubelten in Berlin über den österreichischen Sieg gegen Polen (von links): Markus Pörnbacher, Michael Aichner, Michael Schuster und Thomas Steurer aus Olang.

Hautnah dabei beim späten Ausgleichstreffer Italiens gegen Kroatien: Klaus Köcher aus Meran.

Claudia Mantinger sowie Marian, Elias und Hannes Gasser (von links) aus Kollmann beim Spiel Italien-Kroatien in der Leipziger Red Bull Arena.

Christoph Reifer, Manuel Auer, Hannes Reifer, Hannes Leitner, Markus Reifer, Simon Michaeler, Roland Totmoser und Heiko Stampfl (von links) sind zum Spiel Österreich-Frankreich nach Düsseldorf gefahren.

Evi, Joachim, Jakob und Paul aus Viums genossen die unvergessliche Atmosphäre im Berliner Olympiastadion beim Spiel Österreich-Niederlande.

Katja Strauss und ihr Sohn Jan Leimgruber waren beim ersten Achtelfinale Italien-Schweiz im Berliner Olympiastadion dabei.

Momentaufnahme eines spielentscheidenden Moments: Moritz Mair aus Sterzing nach dem Ausgleichstreffer im Spiel Italien-Kroatien in Leipzig.

Michael Mairhofer (links) aus Lana und Lukas Pixner aus Saltaus erfreuten sich an der guten Stimmung beim Spiel Belgien-Ukraine in Stuttgart.

Selfie im Hamburger Volksparkstadion: Christian Molling, Wolfgang Crepaz, David Berger und Florian Molling aus Montal beim Spiel Georgien-Tschechien.

Einige Spieler und Fans des FC Gulasch Kastelruth strahlten vor dem Spiel Italien-Schweiz im Berliner Olympiastadion um die Wette: (stehend, von links) Peter Goller, Peter Prast, Maria Dinter, Christian Plankl, Fabian Gasslitter, Dominique Laddaga, Christian Malfertheiner und Stefan Schöllhammer sowie (vorne, von links) Michael Garner Malfertheiner und Gianni Panzera.

Die Kleinfeldmannschaft ASV Gitschberg sah sich im Rhein-Energie-Stadion in Köln ein EM-Spiel an: (hinten, von links) Alex Rieder, Sektionsleiter Armin Rieder, Benjamin Bonora, Armin Oberhofer, Norbert Köck, Matthias Leitner, Fabian Delfauro, Dominik Fischnaller und Martin Oberhofer sowie (vorne, von links) Kevin Fischnaller, Nadia Huber, Cindy Schwärzer, Tobias Rieder, Maxi Untersteiner, Niklas Rieder, Christian Untersteiner und Andreas Oberhofer.