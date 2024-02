Können Sie das Südtiroler Produkt sehen? - Foto: © INSTAGRAM/Dieter Bohlen

Am 7. Februar ist der deutsche Musiker Dieter Bohlen 70 geworden. Bekannt ist er in Südtirol vor allem, weil er viele Jahre lang Jurymitglied in der Casting-Sendung „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS) war. Deshalb hat er auch auf Instagram viele Follower – auch in Südtirol.Aufmerksame Follower haben nun auf seinem Instagram-Reel zum 70. Geburtstag ein Südtiroler Produkt entdeckt: Dieter Bohlen isst anscheinend Joghurt vom Milchhof Sterzing. Im Video ist auf dem Frühstückswagen hinter ihm neben Geschirr auch das Joghurt zu sehen.Dieter Bohlen spricht im Video von seinem Geburtstag und einem Auftritt – ob ihm das Joghurt schmeckt, erzählt er aber leider nicht.