„Dolomiten“-Sonderheft: Meine Gesundheit

Dass das Herz gesund bleibt, dafür sind wir zum größten Teil selbst verantwortlich. Aber sind wir uns dieser Verantwortung bewusst? Wohl kaum, denn nach wie vor sind Herz-Kreislauf-Erkrankungen die häufigste Todesursache. Auch in Südtirol. Dabei ist es gar nicht so schwierig, das Herz vor einer Erkrankung zu schützen.In der neuen Ausgabe des „Dolomiten“-Sonderheftes „Meine Gesundheit“ erklärt ein Kardiologe, was jeder selbst für seine Herzgesundheit tun kann. Ein weiteres spannendes Thema: Krampfadern – und warum sie mitunter gefährlich sein können. Und noch ein Beitrag befasst sich mit dem Blut. Es geht um die Thrombose, wie man sie erkennt und behandelt.Ein Facharzt erklärt im Sonderheft zudem, was es mit Tinnitus auf sich hat, eine Osteopathin beschreibt die Auswirkungen von Kiefergelenkstörungen und wie sie behoben werden, ein Orthopädieschuhmacher macht deutlich, dass der richtige Schuh immens wichtig für die Fußgesundheit ist. Weitere Themen: Eigenbluttherapie in der ästhetischen Medizin, die Suche nach dem richtigen Behandlungskonzept und der Apfel als gesunder Muntermacher.