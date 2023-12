Eine „Kleinigkeit“, die etwas Glück schenkt

Was ihre Beweggründe sind

Eva Fliri. - Foto: © eva fliri

Wie die Pigmentierung abläuft

Kein Personenlimit und kein Ablaufdatum

Hildegard Huber ist seit 3 Jahren Krebspatientin. Im Laufe der Chemotherapien sind ihr mehrmals die Haare und auch die Augenbrauen ausgefallen. Huber malte sich die Augenbrauen dann selbst auf.Das hat sich jetzt erübrigt: Über ein Gespräch mit einer jüngeren Bekannten erfuhr sie von der Möglichkeit, sich die Augenbrauen semi-permanent von Eva Fliri pigmentieren zu lassen. „Ich dachte, ich rufe sie an und lasse mich beraten“, erinnert sich Hildegard Huber.In ihrem Studio in Naturns behandelt Eva Fliri nicht nur Kundinnen aus rein kosmetischen Gründen, sondern auch Krebspatientinnen. Letztere kostenlos. „Der Blick der Mitmenschen, die bemerken, dass die Augenbrauen fehlen und offensichtlich ist, dass etwas nicht stimmt, ist für Krebspatienten belastend. Immer wieder werden sie so mit der Erkrankung konfrontiert“, erzählt Fliri.Was sind ihre Beweggründe? „Ich befinde mich derzeit privat und beruflich in einer sehr glücklichen Situation und dessen bin ich mir auch bewusst“, erzählt Eva Fliri. Sie ist gesund, Mami eines Kleinkindes und hat eine tolle Familie, die sie unterstützt. Etwas von ihrem Glück möchte sie anderen weitergeben. Dafür nimmt sie sich Zeit, pro Patientin etwa einen halben Tag. „Mich macht es glücklich, die Freude und Zufriedenheit in den Augen der Patienten zu sehen. In Zeiten wie diesen ist meine Arbeit auch für manche einfach nicht leistbar.“Wie läuft das ganze Prozedere nun ab? Eva Fliri macht zunächst eine Vorzeichnung und sieht sich die natürliche Haarwuchsrichtung an. Die Augenbrauenhärchen werden vorab angezeichnet, mit einem präzisen Pigmentiergerät werden dann die Pigmente in Form von naturgetreuen Härchen in die Haut eingebracht. „Es ähnelt einer Tätowierung, nur ist die Haltbarkeit der Pigmentierung begrenzt“, schildert sie. In Südtirol braucht man deshalb als Permanent-Make-up-Artist auch eine Ausbildung zum Tätowierer. Dazu kommen stetige Weiterbildungen.Die Pigmentierung erfolgt idealerweise in 2 Behandlungen. „Theoretisch ist die Pigmentierung auch in einer Behandlung möglich, aber die Haut von Krebspatienten ist sehr empfindlich.“ Deshalb nimmt sie sich mehr Zeit. Bei der ersten Behandlung werden die Augenbrauen zarter pigmentiert, dann wird geschaut, wie die Pigmente abheilen. Bei der zweiten Behandlung, nach circa 4 Wochen, werden diese abschließend perfektioniert.Ist die Behandlung mit Schmerzen verbunden? „Nein“, beruhigt Eva Fliri. „Man hat eine entspannte Zeit, manche schlafen sogar ein“, lacht sie. Die semi-permanente Pigmentierung der Augenbrauen hält ungefähr 2 bis 3 Jahre und verblasst gleichmäßig mit der Zeit. Eine Intensivierung der Pigmentierung sei natürlich immer wieder möglich, so Fliri.Der ideale Zeitpunkt, um sich die Augenbrauen pigmentieren zu lassen, sei bereits vor der Chemotherapie. „Der Übergang ist so angenehmer. Wenn die Härchen während der Chemotherapie ausfallen, fällt dies mit einer vorhandenen Pigmentierung nicht auf“, weiß die Expertin.Auch Hildegard Huber informierte sich bei ihrer Ärztin im Krankenhaus vor der Behandlung: „Kann ich es überhaupt machen? Ich mache ja Chemotherapie?“ Die Ärztin gab die Zustimmung, allerdings nicht in der Woche der Chemotherapie.Für Hildegard Huber war es letztlich ein schönes Erlebnis. Eva Fliri möchte dies weiteren Betroffenen ermöglichen – da gibt es kein Personenlimit und auch kein Ablaufdatum. „Ich hoffe, dass ich ein paar Frauen glücklicher machen kann, und wenn es nur ein paar Momente sind.“ Und was ist mit Männern? Für sie seien die Zeichnungen spezieller, sagt Fliri. Bei Interesse würde sie aber auch hier gerne beraten.Der Blick am Morgen in den Spiegel fällt nun leichter. „Ich freue mich sehr“, sagt Hildegard Huber gerührt.