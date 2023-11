Feiern in der Familie: Neues Adventsheft ist da

Das Adventsheft 2023 enthält für jeden Adventsonntag eine Vorlesegeschichte, eine Vorlage für eine gemeinsame Feier in der Familie mit Texten und Liedern, einen Gedanken für Erwachsene sowie Bastelideen für Kreatives zum Dekorieren und Verschenken. Das Heft beinhaltet auch einen Feiervorschlag für den Heiligen Abend in der Familie. Bilder der Künstlerin Christel Holl begleiten Kleine und Große durch die 4 Adventswochen.Das Thema Licht zieht sich im heurigen Adventsheft als roter Faden durch die 4 Adventswochen: Jede Woche geht ein neuer Stern auf, der eine Botschaft bereithält, dem Advent nicht nur in Vorbereitung und oft auch Hektik zu begegnen, sondern ihn auch als Chance zu nutzen. „Da kann uns vielleicht das eine oder andere „Licht aufgehen„“, schmunzelt Johanna Brunner, die Leiterin des diözesanen Amtes für Ehe und Familie.Die Hefte sind ab dem 16. November beim diözesanen Amt für Ehe und Familie und im Seelsorgeamt sowie beim Katholischen Familienverband für einen Druckkostenbeitrag von 1,50 Euro pro Stück erhältlich; Vorbestellungen sind ab sofort möglich (Tel. 0471 306 283, Mail: [email protected] ).