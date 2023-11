Francesca Bergesio ist die neue Miss Italia

Francesca Bergesio, Miss Italia 2023. - Foto: © ANSA / Real Academy

Sie konnte die Jury überzeugen. - Foto: © ANSA / Ufficio stampa Miss Italia

Ein „magischer Abend“. - Foto: © ANSA / Ufficio stampa Miss Italia

Francesca Bergesio ist die Gewinnerin der Wahl zur Miss Italien 2023. Sie wurde unter den 40 Finalistinnen ausgewählt, die am Samstag am Finale in Salsomaggiore Terme teilnahmen.Die 19-jährige Francesca Bergesio ist Miss Piemont, kommt aus Cervere in der Region Cuneo und studiert Medizin in Rom. Sie ist die älteste Tochter des Lega-Senators Giorgio Maria Bergesio. Unmittelbar nach ihrer Wahl sagte sie, dass sie „ein unbeschreibliches Gefühl“ empfunden habe und dass sie „diesen magischen Abend für immer in ihrem Herzen bewahren“ werde.Als sie während des Abends gefragt wurde, warum sie den Titel gewinnen sollte, sagte sie: „Ich möchte gewinnen, um den Namen der Frauen an die Spitze zu bringen. Wir sind stark und müssen unsere Unabhängigkeit erreichen“.Der Titel der Miss Italien kehrt 18 Jahre nach dem Erfolg von Edelfa Chiara Masciotta ins Piemont zurück.Die neue Miss Italien wurde von ihrer Mutter begleitet: „Sie war auf diesem Weg von grundlegender Bedeutung, sie stand mir immer nahe und das hat mir auch in den dunkelsten Momenten sehr geholfen“, sagte Francesca Bergesio, die dann auf die Frage, ob sie verlobt sei, antwortete: „Ich möchte nicht darüber sprechen, ich bin in einer besonderen Situation.“ Was ihre Lieblingsmannschaft betrifft, so hat sie keine Zweifel: „Juventus“.In Zukunft würde die Miss gerne ein Schauspielstudium beginnen.