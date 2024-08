„Martins Sonn(der)tag“: Warum Heilkräuter gerade heute so wertvoll sind

Michaela Egebrecht, in Niederösterreich geboren und studierte Betriebswissenschaftlerin, ist seit Jahren in Südtirol in der Produktentwicklung tätig. Gemeinsam mit der Tertiarschwester Mirjam Volgger hat sie das Projekt Primula Vita aufgebaut, das Kräuter- und Kosmetikprodukte nach alten Klosterrezepten und mit dem Wissen der modernen Pharmazie herstellt. Ein Erfolgsprodukt ist zum Beispiel eine viel gelobte Salbe, die eine Ordensfrau im Kloster Mühlbach entwickelte.Michaela Egebrecht gibt im Podcast viele Tipps für die ganz persönliche Kräuterapotheke. Und ein richtig „cooler“ Drink für die derzeit heißen Zeiten ist auch dabei.Also hören Sie rein! Hier geht es zum Podcast Kritik, Anregungen, Ideen? Schreiben Sie mir: [email protected]