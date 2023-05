Palastbalkon: Alle Aufmerksamkeit für Prinz Louis

Foto: © APA/afp / LEON NEAL

Schon im vergangenen Jahr hatte der Sohn von Prinz William und Prinzessin Kate beim Thronjubiläum von Queen Elizabeth II. mit seinen Grimassen für Begeisterung gesorgt.Auch die Strapazen des langen Krönungsgottesdienstes hatte sich der 5-Jährige sichtlich anmerken lassen. Der Sohn von Thronfolger William (40) und Prinzessin Kate (41) zappelte am Samstag in der ersten Reihe in der Westminster Abbey, wie die britische Nachrichtenagentur PA dokumentierte. Direkt nach der Krönung seines Großvaters Charles III. war der kleine Louis gähnend zu sehen. Beim 70-jährigen Thronjubiläum seiner Urgroßmutter Queen Elizabeth II. im vergangenen Jahr waren die unzufriedenen Grimassen des kleinen Prinzen in den sozialen Medien viral gegangen.Später im Gottesdienst war Louis zeitweise nicht mehr in der Reihe seiner Familie zu sehen. Dass der Fünfjährige nicht den gesamten Gottesdienst vor Ort verfolgen würde, war zuvor bereits erwartet worden. Zum Ende der Zeremonie war er jedoch rechtzeitig wieder zurück, um bei der Nationalhymne seinen Großvater („God Save The King“) zu besingen.