37.000 Musik-Verrückte beim 10. Alpen-Flair-Festival

„Gute Stimmung und gemeinsames Feiern“

Mehrere Promis unter den Festival-Besuchern

Rundum zufrieden zeigen sich Peter Gasser und Robert Klement vom OK-Team des größten Südtiroler Volksfestes. Allein am Samstag bevölkerten rund 12.000 Fans das Festivalgelände auf dem ehemaligen Nato-Areal in der Gemeinde Natz-Schabs und feierten zur Musik von Frei.Wild, Stunde Null und Grave Digger.„Wir sind rundum zufrieden“, so Peter Gasser und Robert Klement, und „können Philipp Burger von Frei.Wild nur zustimmen, wenn er von der besten Alpen--Flair-Ausgabe überhaupt spricht“.„Die Festivalbesucher haben einmal mehr bewiesen, dass es beim Alpenflair vor allem um gute Stimmung und gemeinsames Feiern geht“, sagt Gasser. Während des Festivals habe es keine nennenswerten Probleme gegeben, was dem OK-Team auch von den Behörden und den vor Ort stationierten Rettungskräften bestätigt wurde.Ordentlich getanzt wurde zur Musik der insgesamt 30 Bands, die allesamt Teil der großen Festivalfamilie waren. Die Fans kamen aus Südtirol, Deutschland, Österreich und heuer erstmals auch aus dem restlichen Italien.Unter dem Besuchern befanden sich mehrere Promis, so etwa Christian Günter, Kapitän und Nationalspieler vom FC Freiburg, sowie Katharina Nehammer, Gattin des österreichischen Bundeskanzlers Karl Nehammer.Sehr zufrieden zeigte sich das das OK-Team in puncto Sauberkeit – immerhin wurden auf einer Fläche von 10 Hektar 6000 Zeltplätze eingerichtet. Auch was die Versorgung der Fans angeht, klappte es bestens: Während des Festivals wurden allein 10.000 Pizzaschnitten über den Tresen gereicht.Auch die Übernachtungen der Festivalbesucher in den Unterkünften auf dem Hochplateau und in der Umgebung seien zahlreich gewesen. Viele Fans nutzen das Festival, um ein paar Urlaubstage dranzuhängen.