Aktion: Warum Mitglied beim Weißen Kreuz werden? Darum!

Die verschiedenen Pakete im Überblick

Foto: © Weißes Kreuz

Für die Mitgliedschaft 2024 hat das Weiße Kreuz sich für das Motto „Warum? Darum!“ entschieden. Warum man Mitglied beim Weißen Kreuz werden sollte? „Ihnen und Ihren Liebsten wird einen Rundumschutz in allen Lebenslagen: Egal ob beim Roadtrip in Italien, beim Schwimmen auf Mallorca oder beim Trampen auf Island – das Weiße Kreuz ist immer an Ihrer Seite und sorgen für Ihre Sicherheit. Gleichzeitig genießen Sie auch viele Vorteile zu Hause“, schreibt das Weiße Kreuz in einer Aussendung und fügt hinzu: „Warum also Mitglied werden? Ganz einfach: ,Darum!‘“Auch heuer können Mitglieder zwischen 3 verschiedenen Mitgliedschaften die für sich passende auswählen. Mit der Basismitgliedschaft „Südtirol“ sichern Sie sich kostenlose Krankentransporte, die Übernahme von anfallenden Rettungskosten, den kostenlosen Anschluss eines Haus- oder Mobilnotrufgeräts sowie den Besuch eines kostenlosen Erste-Hilfe-Grundkurses.Für mehr Sicherheit im Ausland und auf Reisen sorgen die Mitgliedschaften „Weltweit“ und „Weltweit Plus“. Hier können Sie auf eine schnelle und unkomplizierte Rückholung nach schwerem Unfall oder Krankheitsverlauf, sowie Kostenübernahme von medizinischen Behandlungen nach einem Notfall auf der ganzen Welt zählen. Gleichzeitig unterstützen die Mitglieder des Weißen Kreuzes die 3800 Freiwilligen des Vereins, die Jugendgruppe aber auch die Notfallseelsorge.„Seit Jahren kann das Weiße Kreuz auf die Unterstützung seiner Mitglieder bauen. Ein Viertel aller Südtirolerinnen und Südtiroler unterstützen Jahr für Jahr – was für uns spricht“, sagt Alexander Schmid, der neue Präsident des Landesrettungsvereins. „Dieses Vertrauen und die Wertschätzung, die uns damit entgegengebracht wird, erfüllt uns mit Stolz und bestärkt uns darin, unsere Arbeit weiterhin so verlässlich zu verrichten. Ein großes Danke an unsere Bevölkerung!“Derselben Meinung ist auch Direktor Ivo Bonamico: „Unsere Fördermitglieder unterstützen uns finanziell und ideell. Dafür möchten wir ihnen einen professionellen Rundum-Schutz bieten und arbeiten dafür ständig daran, unsere Dienstleistungen laufend zu verbessern.“