Besondere Weihnachtsaktion: Erholung für Familien, die es nötig haben

Bereits zum Weihnachtsfest 2022 wurden 10 Urlaube verschenkt, die im Laufe des Jahres 2023 von den betroffenen Familien eingelöst werden konnten: „Und die Rückmeldungen waren einfach nur berührend. Diese kleine Auszeit tut gerade diesen Familien gut, und das bestätigt uns, diese Aktion fortzuführen. Ein besonderes Dankeschön gilt den Familienhotels Südtirol, welche sich wiederum besonders großzügig gezeigt haben“, so Nicole Uibo, die Vorsitzende von Nähe hilft heilen.„Gerade weil diese Familien schon erhebliche finanzielle Aufwände in der Zeit des Krankenhausaufenthaltes ihrer Kinder haben und sich deswegen oft keinen Urlaub leisten können, möchten wir ihnen ermöglichen, zumindest für ein paar Tage auf andere Gedanken zu kommen“, so Nicole Uibo und Michael Oberhofer (Brandnamic) für die Gruppe Familienhotels Südtirol: „Die Familienhotels zeigen damit Herz für jene, die es weniger leicht haben. Das ist uns ein Anliegen, weil wir aus Überzeugung Familienhotels sind.“Die betroffenen Familien, die ein besonderes Weihnachtsgeschenk erhalten werden, können von den Südtiroler Kinderhilfsorganisationen (Peter Pan, Kinderherz, Mukoviszidose Hilfe, Frühgeborene Südtirol, Rheuma-Liga) vorgeschlagen werden. Gleichzeitig ist aber auch möglich, dass sich Familien selbst bewerben oder von Dritten nominiert werden. Vorgeschlagen werden können Familien, die im heurigen Jahr einen längeren Krankenhausaufenthalt mit ihren Kindern hinter sich haben.Vorschläge können bis zum 10. Dezember per Mail an [email protected] übermittelt werden. Die Familien, die dieses besondere Geschenk erhalten werden, werden rechtzeitig vor Weihnachten verständigt, teilt der Verein mit.