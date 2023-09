Brad Pitt: „Ich liebe die Dolomiten“

„Brad Pitt ist wie im Film, ein super cooler und netter Mann“

Die Überraschung war groß, als vergangenen Montag Brad Pitt im Privatjet am Bozner Flughafen landete (STOL berichtete exklusiv – hier mehr dazu). Bald machte die Runde, dass er in Meran ein paar Tage urlauben wolle. In einem Beitrag im Schweizer Fernsehen darüber wurde sogar ein konkretes Hotel eingeblendet.In Wirklichkeit quartierte sich der Schauspieler, der unter anderem für seine Arbeit mit 2 Oscars ausgezeichnet worden war, im Hotel „Forestis“ auf der Plose ein.Wer hier eine der 60 Suiten bucht und sich von den 110 Mitarbeitern verwöhnen lässt, sucht eine Auszeit, die Ruhe, die Abgeschirmtheit. Entsprechend diskret handelt das Hotel, stets auf die Privacy seiner prominenten Gäste bedacht.„Brad Pitt ist wie im Film, ein super cooler und netter Mann“, hieß es, nachdem der Schauspieler am Samstag wieder abgereist war. Seinen Aufenthalt im Hotel „Forestis“, wo er sich auch frei bewegte, nutzte die Filmgröße für begleitete Motorradfahrten und Erkundungstouren in die Dolomiten, von denen er sich begeistert zeigte.„Ich liebe die Dolomiten“, soll er betont haben. Bei seiner Abreise in Bozen schloss er nicht aus, wiederkommen zu wollen.