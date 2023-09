„Danke dem medizinischen Personal, das mein Leben gerettet hat“

„In der Zwischenzeit danke ich euch für all die Nachrichten, die ihr mir schickt, denn Unterstützung ist in solchen Momenten immer gut. Leider bin ich derzeit im Krankenhaus aufgrund von 2 Geschwüren, die mir innere Blutungen verursacht haben. Dank zweier Bluttransfusionen geht es mir jetzt viel besser. Ich danke dem medizinischen Personal, das mir buchstäblich das Leben gerettet hat“, schreibt Fedez. - Foto: © ANSA / INSTAGRAM FEDEZ

Das Foto, das Chiara Ferragni auf Instagram geteilt hat, zeigt sie Hand in Hand mit ihrer Freundin Chiara Biasi. - Foto: © ANSA / Chiara Biasi instagram

Fedez war im vergangenen März wegen Bauchspeicheldrüsenkrebs operiert worden.Nachdem Geschwüre als Ursache der Blutung festgestellt worden waren, wurde mit der Behandlung begonnen und er erhielt 2 Bluttransfusionen.Das Krankenhaus gab keine Mitteilung heraus. Er selbst hat am Freitagabend in einem Beitrag auf Instagram erklärt, was passiert ist. Chiara Ferragni kehrte wegen des Vorfalls auf schnellstem Weg aus Paris zurück, wo sie wegen der Fashion Week gewesen war.Auf Instagram postete sie ein kleines rotes Herz auf schwarzem Hintergrund.