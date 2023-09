Die Rangliste: Die besten Wellnesshotels

Die ersten 3 Plätze:

Hier die Top 10-Rangliste:

Das auf Wellnessurlaub spezialisierte Portal wellness-hotel.info hat aus über 1600 Wellnesshotels die 50 besten mit einem Award ausgezeichnet.Den ersten Platz belegt das „Alpenresort Schwarz“ in Mieming (Nordtirol), gefolgt von der „Quellenhof See Lodge“ in St. Martin in Passeier und dem „Spa & Relax Hotel Erika“ in Dorf Tirol.Von den ausgezeichneten Hotels befinden sich 24 in Italien, vorwiegend in Südtirol, 22 in Österreich sowie 3 in Deutschland und eines in der Schweiz.1. „Alpenresort Schwarz“, Mieming (Nordtirol)2. „Quellenhof See Lodge - Adults only“, St. Martin in Passeier3. „Spa & Relax Hotel Erika“, Dorf Tirol4. „Feldhof DolceVita Resort“, Naturns5. Hotel „Quelle Nature Spa Resort“, Gsies6. „Aktiv- & Wellnesshotel Bergfried“, Tux (Nordtirol)7. Hotel „Giardino Marling“, Marling8. „Design Hotel Tyrol“, Partschins9. Hotel „Hohenwart“, Schenna10. Hotel „Alpen Tesitin“, Taisten