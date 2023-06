Die Wasserqualität der Südtiroler Badeseen

Kontinuierliche Überwachung

Überwachungsprogramm

Untersuchung auf Bakterien

Verbesserungsarbeiten für die Wasserqualität

Die Wasserqualität ist in allen 8 Badeseen in Südtirol ausgezeichnet. Das zeigen die Daten der Landesagentur für Umwelt und Klimaschutz zum Monitoring der Wasserqualität, die auf dem Umweltportal des Landes eingesehen werden können.Im Großen und Kleinen Montiggler See, im Kalterer See, im Völser Weiher, im Wolfsgrubener See, im Felixer Weiher, im Fennberger Weiher und im Vahrner See steht damit dem Badespaß nichts mehr im Weg.„Die Badeseen sind von großer Bedeutung für Südtirol“, unterstreicht Umweltlandesrat Giuliano Vettorato: „Sie sind nicht nur wichtige Naherholungsgebiete, sondern auch vielfältige Lebensräume für Flora und Fauna und müssen daher geschützt werden.“Wie jedes Jahr dauert die Kontrolle und Überwachung der Badegewässer von April bis Ende September. „Wir nehmen monatlich Wasserproben in den Seen an festgelegten Punkten, die online abgerufen werden können“, erklärt Alberta Stenico, Leiterin des Biologischen Labors der Landesagentur für Umwelt und Klimaschutz.„Dank der engen Zusammenarbeit mit der Landesabteilung Informatik und der Südtirol Informatik AG ist es dieses Jahr möglich, auf dem Umweltportal des Landes die Kontrollpunkte, die Untersuchungsergebnisse und die Badetauglichkeit für jeden einzelnen Badesee auf einer interaktiven Karte anzusehen. Das ist vor allem für Smartphone-Nutzer sehr praktisch“, erklärt Stenico.Das Monitoring-Programm wird vor Beginn der Badesaison festgelegt und dem Gesundheitsministerium mitgeteilt. Bei jedem Kontrollpunkt werden die Umweltparameter (Luft- und Wassertemperatur, Wind, Seezustand usw.) erhoben und Wasserproben entnommen, um die mikrobiologischen Parameter zu überprüfen, die auf eine mögliche Verunreinigung fäkalen Ursprungs hinweisen können.Seit 2019 wird auch das Vorhandensein von Cyanobakterien überwacht, mikroskopisch kleine Organismen, die für Mensch und Tier gefährliche Toxine produzieren können. Wenn die Warnschwelle für Cyanobakterien überschritten wird, wird die Probenahme in kürzeren Abständen durchgeführt. Zudem wird auch das Vorhandensein von Toxinen überwacht, die bei den Badenden zu Hautreizungen oder zu Magendarm-Problemen führen können. Besonders gefährdet sind Kleinkinder, aber auch Haustiere wie etwa Hunde.Wasserpflanzen sind ein natürlicher Bestandteil der Seen und ausschlaggebend für das ökologische Gleichgewicht. Damit dieses erhalten und die Badetauglichkeit eines Gewässers gewährleistet bleibt, werden die Wasserpflanzen auch regelmäßig gemäht.„Mit einem speziellen Mähboot entfernen wir die Wasserpflanzen (Makrophyten), um dem See Nährstoffe zu entziehen, die das Wasser eintrüben“, erklärt Renate Alber vom Biologischen Labor. Zur Zeit erfolgen diese Arbeiten am Völser Weiher. Die Pflanzen werden zuerst gemäht und dann von der Wasseroberfläche eingesammelt und entsorgt.Während das Mähboot bei der Arbeit ist, ist das Baden aus Sicherheitsgründen nicht gestattet. „Ziel dieser Verbesserungsarbeiten ist es, den Badegenuss für alle Bürgerinnen und Bürger langfristig zu erhalten und gleichzeitig das ökologische Gleichgewicht nachhaltig zu stärken“, so Alberta Stenico.Am beliebten Badesee Völser Weiher gibt es derzeit ein Badeverbot. Überall im See wachsen Gräser und lange Wasserpflanzen. Alberta Stenico gibt aber Entwarnung: Die Wasserqualität sei gut. Es geht um Mäharbeiten (Mehr dazu lesen Sie hier).