Ein Leben im Zeichen der Musik: Gottfried Veit

Ohne ihn würde die Südtiroler Musikwelt heute sicher eine andere sein: Der Bozner Komponist Gottfried Veit war langjähriger Musikschullehrer, Klarinettist, Dirigent und hat den Verband Südtiroler Musikkapellen, kurz VSM, und damit die Südtiroler Blasmusikwelt entscheidend mitgeprägt. Nicht umsonst trägt er das Verdienstkreuz des Landes Tirol und ist Ehren-Verbandskapellmeister.Im neuen „Dolomiten“-Magazin, das am Freitag als Beilage des Tagblatts erscheint, sprechen wir mit dem Musik-Allrounder über sein Privatleben, seine Freizeitgestaltung und welche Rolle die Musik heute noch im Leben des mittlerweile 80-Jährigen spielt.Um musikalische Größen geht es auch auf der Musik-Seite, wo diesmal das neue Album der Rock-Legenden AC/DC im Mittelpunkt steht, während sich die Rubrik „Schneidig&Schnulzig“ diesmal den Kastelruther Spatzen und ihrem 40-jährigem Jubiläum sowie dem anstehenden Spatzenfest widmet.Apropos Musik: In der neusten Folge von „Backstage“ erklärt Esther Degasperi, warum sie in ihrem Debüt-Song auf Südtirolerisch singt.Und: Südtirol 1 -Moderator Roland Hillebrand steht Rede und Antwort in unserem „In Frage gestellt“.In der Reportage wird die Initiative „Törggelen am Ursprung“ der Marke Roter Hahn vorgestellt, an der 13 Südtiroler Buschenschänken teilnehmen und die am 7. Oktober eingeläutet wird.Wanderexperte Hanspaul Menara entführt unsere Leser diesmal auf die Jaufenspitze, Petra Schwienbacher zeigt, wie man Katzen – vielleicht – doch noch erziehen kann und Andreas Modery widmet seine Gartenseite diesmal dem bunten Herbstgarten.In der Rubrik „Essen&Trinken“ stellt Helmut Bachmann diesmal ein Kochbuch vor, mit dem schnell und einfach Gerichte im Backofen gelingen.Und natürlich finden Sie wie immer die neusten Buch- und Freizeittipps, die Hausapotheke, Film- und Fernsehtipps sowie die neusten Streamingtrends.