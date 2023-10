First20 Publikumswahl mit dem HGV: Die Wahl der beliebtesten Bars und Cafés Südtirols

Bis zum 31. Oktober kann jeder auf restaurants.st/bar abstimmen

Eine Auszeichnung für Qualität und Beliebtheit

Ob treuer Stammgast, ein gelegentlicher Besucher oder einfach nur ein Liebhaber von großartigem Kaffee, jeder kann bis zum 31. Oktober auf www.restaurants.st/bar seine Stimme abgeben und hat die Chance, einen von 20 Gutscheinen im Wert von jeweils 50 Euro zu gewinnen. Diese Gutscheine sind in den teilnehmenden Lokalen einlösbar, und die Teilnahme lohnt sich auf jeden Fall.Manfred Pinzger, Präsident des Hoteliers- und Gastwirteverbandes, unterstreicht die Bedeutung der Aktion: „Die Publikumswahl ist eine verdiente Anerkennung für alle Bars und Cafés, die täglich den Gästen einen vorzüglichen Café, ein frisch gezapftes Bier, ein gutes Glas Wein und vorzügliche Säfte und vieles mehr bieten. Die Publikumswahl bietet eine ideale Möglichkeit, diesen Betrieben zusätzliche Sichtbarkeit zu verschaffen und ihre Angebote einem breiteren Publikum vorzustellen. Sie würdigt die Gastfreundschaft, die wir in Südtirol so schätzen aber auch die soziale Rolle, welche Bars in den Dörfern und Tälern spielen.“Die First20 Publikumswahl ist eine Branchengütesiegel, die von First Avenue in Zusammenarbeit mit den Nutzern der reichweitenstärksten Info-, News- und Communityportalen Südtirols vergeben wird. Die Auszeichnung dient als Qualitätsauszeichnung und kürt in offenen Abstimmungen Betriebe, Unternehmen und Dienstleister in Südtirol, die als besonders empfehlenswert und populär angesehen werden.Zur Wahl stehen alle Bars und Cafés bzw. Beherbergungsbetriebe mit öffentlich zugänglichen Bars und Cafés, die Mitglied beim HGV sind. Insgesamt nehmen über 1000 HGV-Betriebe an der Aktion teil und werden unter www.restaurant.st/bar für das Publikumsvoting gelistet.Südtiroler und Gäste haben dabei die Möglichkeit, ihre Lieblingslokale zu unterstützen und neuen Besuchern empfehlenswerte Lokale zu zeigen. Ihre Stimme zählt auch bei dieser Wahl: Bis zum 31. Oktober auf restaurants.st/bar können Sie täglich abstimmen und gewinnen.