Heute ist es so weit: Sporthilfe Gala in Meran – Restkarten verfügbar

Die Höhepunkte der Gala:

Wer sich das gesellschaftliche Sportereignis Nummer 1 in Südtirol nicht nur live auf RAI Südtirol anschauen will, sondern hautnah dran sein will an Südtirols Sportstars im Abendkleid und Anzug, der hat die Möglichkeit, an der Abendkasse ab 18 Uhr noch einige Restkarten zu ergattern.Die Sitzplätze sind weitgehend ausverkauft, Stehplatzkarten sind noch erhältlich.Eintrittskarten gibt es auch noch im Internet unter sporthilfegala.com oder per Mail: [email protected] - Ehrung der Top 6 der „Dolomiten“-Sportlerin und Sportler, dem Trainer und den 3 Mannschaften des Jahres- Ehrung von 2 Jugendsportlern mit dem Ossi-Pircher-PreisVerleihung des sportlichen Lebenswerks an 3 ehemalige Topsportler- Ehrung Sportler mit Herz by HGV- Spaß und Unterhaltung in den verschiedenen Ballräumen des Meraner Kurhauses mit den Musikgruppen „Ladies in Dress“ und „Since 11“ sowie DJ Patex