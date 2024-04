Nur noch wenige Tage bis zur großen Sporthilfe Gala

Top-Biathletin Dorothea Wierer und Tennis-Ass Jannik Sinner setzten sich bei der letzten Sportlerwahl 2022 durch. Als Nachwuchssportler des Jahres kürten sich Elisa Pfattner (Fußball) und Mattia Predomo (Bahnradsport). Sie wurden mit dem Ossi-Pircher-Preis ausgezeichnet.Den Preis für den „Sportler mit Herz by HGV“ sicherte sich die Schwimmerin Laura Letrari, die sich mittlerweile aus dem aktiven Leistungssport zurückgezogen hat und nun Schwimmtrainerinist. Gesucht werden ihre Nachfolger, die bei der Sporthilfe Gala 2024 prämiert werden.Den Freitag, 5. April, sollte sich jeder Sportbegeisterte vormerken, um mit vielen anderen Gästen aus der Welt des Sports, Wirtschaft und Politik Teil dieser einzigartigen Sportveranstaltung zu sein.In Zusammenarbeit mit Athesia und RAI Südtirol arbeitet die Südtiroler Sporthilfe auch in diesem Jahr an einer unvergesslichen Galanacht, die im ehrwürdigen Rahmen des Kurhauses von Meran live übertragen wird. Mittendrin und im Fokus der Veranstaltung stehen die Spitzensportler des Landes.Informationen und Karten für die Sporthilfe Gala gibt es online unter http://sporthilfegala.com/DE oder [email protected]