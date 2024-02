 „Endlich wieder am richtigen Tag feiern“

Es ist allemal eine Seltenheit, an einem 29. Februar auf die Welt zu kommen. Wir haben 3 Südtiroler ausfindig gemacht, die uns erzählen, wie es ist, nur alle 4 Jahre am richtigen Tag Geburtstag feiern zu können und was sie wegen dieser Besonderheit schon erlebt haben.