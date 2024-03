Schützen: Der Bezirk Bozen marschiert auf

Foto: © Toni Jaitner/Kaltern

Am Kriegerdenkmal am Ortsfriedhof wurde anschließend ein Kranz niedergelegt und eine Ehrensalve abgefeuert, bevor im Vereinshaus die Bezirksversammlung vonstattenging. Zu Beginn hielt der Kalterer Ehrenbürger Alexander von Egen eine Gedenkrede, bei der er einen weiten Bogen über die geschichtliche Entwicklung des Schützenwesens und Tirols spannte.Die Versammlung stand dann im Zeichen des Abschieds von Bezirksmajor Lorenz Puff. 10 Jahre hatte er den Bezirk geleitet und viele Initiativen umsetzen können. Der Grieser Schütze bedankte sich bei all seinen Mitstreitern, die ihm in den vergangenen 10 Jahren treu zur Seite gestanden waren und besonders bei seiner Frau, die in diesen 10 Jahren viel Verständnis aufbringen musste.Viele Wegbegleiter und Ehrengäste bedankten sich bei Puff und bei allen Schützen des Bezirks für ihren Einsatz und ihr Wirken.Bei der abschließenden Wahl der Bezirksleitung wurden alle vorgeschlagenen Kandidaten gewählt: Neuer Bezirksmajor ist nun Reinhard Gaiser von der Schützenkompanie „Sepp Kerschbaumer Eppan“ und sein Stellvertreter Robert Silvestri von der Schützenkompanie Leifers.