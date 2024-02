Schützen: Dornenkrone soll Kreisverkehr in St. Leonhard schmücken

Das Projekt

Die Dornenkrone wurde von der Schlosserei Thomas Pichler angefertigt und ist angelehnt an jene des Landesfesttages in Innsbruck. Das geht aus einer Aussendung der Schützenkompanie „Andreas Hofer“ hervor. Während die Nordtiroler Dornenkrone einen Kreisverkehr in Telfs schmückt, soll ihre „Zwillings“-Dornenkrone den neuen Kreisverkehr in St. Leonhard zieren.Zusammen mit der Passeirer Grafikerin Katharina Ennemoser hat die Schützenkompanie „Andreas Hofer“ ein kreatives Projekt ausgearbeitet: Im Zentrum des neu gestalteten Kreisverkehrs soll laut Schützenkompanie die Dornenkrone auf 3 Streben platziert werden. Diese 3 Streben würden die Landeswappen von Nordtirol, Südtirol und dem Trentino tragen.„Diese symbolische Darstellung repräsentiert die Einheit der 3 historischen Tiroler Landesteile, da der Kreisverkehr den Zusammenfluss von 3 Straßen markiert. Es ist eine Erinnerung an die historische Verbundenheit dieser Landesteile, die einst als Einheit existierten“, heißt es in einer Aussendung der Schützenkompanie „Andreas Hofer“.