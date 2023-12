Spenden Sie Ihre gebrauchte Brille für Menschen, die sie brauchen

„Bevor die gesammelten Sehhilfen weitergegeben werden, bereiten unsere Fachexperten sie entsprechend auf. Nur so können sie den Bedürftigen auch gute Dienste leisten“, betonen der Präsident der Fachgruppe, Luca Guerra, und Vizepräsidentin Elke Dollinger. Insgesamt nehmen 35 Betriebe in 20 Gemeinden daran teil.Ungefähr 120 Millionen Menschen auf der Welt leiden unter Sehstörungen, die einfach durch das Tragen einer Brille korrigiert werden können, aber es gibt leider Millionen davon, die sich diese nicht leisten können. „Die gesammelten und gespendeten Brillen tragen dazu bei, die Lebensqualität von einkommensschwachen Kindern und Erwachsenen in Italien und in der Welt zu verbessern“, so Martin Pichler, Präsident des Lions Club Bozen Laurin.Den Südtiroler Optikern liegt Hilfe und Solidarität von Menschen in Not am Herzen. „Manchmal kann man auch nur mit kleinen Gesten Freude hervorrufen und Menschen oder Familien helfen“, erklären Guerra und Dollinger. In diesem Sinne rufen die Optiker-Optometristen im hds gemeinsam mit dem Lions Club Bozen Laurin und allen Südtiroler Lions Clubs eine gemeinnützige Initiative zur Sammlung gebrauchter Brillen ins Leben.Nach der Abholung in den Optikgeschäften werden die Brillen von den in Südtirol vertretenen Lions-Clubs an das italienische Lions-Zentrum für die Sammlung gebrauchter Brillen Onlus geschickt. Die Südtiroler Optikfachgeschäfte bereiten die Brillen vor, bevor sie diese abgeben, indem sie diese von Etuis trennen oder zerkratzte, zerbrochene oder unvollständige Brillen, bereits geschnittene Gläser, Fassungen mit neutralen, nicht solaren Gläsern und anderes Material (Schnüre, Reinigungstücher, usw.) beseitigen.