Südtiroler Kellner-Urgesteine: Ein letzter Wiesn-Gruß vom Oktoberfest

In der Augustiner Festhalle sind 4 fleißige Südtiroler im Einsatz, die sich unermüdlich um das leibliche Wohl der Festgäste aus aller Welt bemühen. „Schöne Grüße in die Heimat vom Oktoberfest!“, schreiben sie.Rosa Gasteiger aus St. Johann im Ahrntal war seit 2000 22 Mal auf der Wiesn im Einsatz; Angelo Unterweger aus Bruneck seit 2008 auf 18 Mal; Norbert Haas, ebenfalls aus Bruneck, seit 2016 8 Mal; Wolfgang Bampi aus Natz-Schabs seit 2009 10 Mal: Ohne Menschen wie sie wäre der Fest-Spaß unmöglich.Dabei ist das Bedienen auf dem Münchner Oktoberfest ein Knochenjob: Es gilt, volle Maßkrüge zu schleppen, Bänke und Tische abzuwischen sowie mit Speisen durch die Menge zu balancieren. Davon hat auch Susi Bistutova berichtet, die mit ihrer Familie in Tisens lebt und heuer zum sechsten Mal in München mitarbeitet.