Von Meran nach Berlin: Mit einer Hauptrolle bei GZSZ

War schon in Südtirol im Fernsehen zu sehen

Mit Markus Frings hat Josefin Bressel noch vor 2 Wochen in Südtirol gefilmt. Nun steht sie mit den deutschen GZSZ-Stars vor der Kamera.

Ein Berlin-Besuch mit aufregenden Folgen

Sie hat schon Sneaker verkauft, in Mailand gemodelt, war dann auf der Schauspielschule in Köln und kommt nun, nach einigen Jahren in Meran, zu GZSZ: die Berlinerin Josefin „Josy“ Bressel (31). In ihrem ersten Interview zum neuen Engagement bei Deutschlands führender Vorabendserie „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ verrät die RTL-Newcomerin erste Details zu ihrer Hauptrolle „Alicia“, mit der sie im Highlight-Herbst der Daily TV-Premiere feiern wird.Nach Südtirol hat es Bressel vor einigen Jahren verschlagen, um bei Antenne Südtirol im Pustertal zu moderieren. Der bekannte Südtiroler TV-Produzent und Moderator Markus Frings hat sie dabei entdeckt und sofort abgeworben.Bei ihm war sie 3 Jahre lang unter Vertrag, die letzten zweieinhalb Jahre hat sie für Frings freiberuflich gearbeitet und mehrere Sendungen (u.a. „PlusPunkt“ für Rai Südtirol) moderiert. „Die letzte Sendung haben wir vor 2 Wochen aufgenommen“, erzählt Frings.Als Bressel kürzlich ihre Mutter in Berlin besucht hat, habe sie mehr aus Spaß beim Casting für GZSZ teilgenommen, weiß Frings: „Als sie dann wieder nach Bozen zurückgekehrt ist, hat sie mir gestanden, dass sie schlechte Nachrichten hat“, sagt er. „Sie bekam die Hauptrolle.“ Für sie sei das aber eine riesige Chance und ein Sprungbrett für eine eventuelle Filmkarriere, sagt Frings.Josefin Bressel: Ich freue mich natürlich riesig darüber bei GZSZ dabei zu sein und bin super gespannt, was alles auf mich zukommen wird.Bressel: Ich spiele die Rolle der Alicia, die neu in den Berliner GZSZ-Kiez kommt.Bressel: In meinen ersten Tagen hier bei GZSZ habe ich bereits mit Ulrike Frank und Lenny Borchert gespielt, also Katrin und Moritz aus der Serie.Bressel: Meine ersten Drehtage waren sehr aufregend, intensiv und gleichzeitig mit großer Vorfreude verbunden. Meine Spielpartner sowie das ganze Team haben mich sehr lieb in Empfang genommen und mich dadurch sehr unterstützt.Bressel: Geboren und aufgewachsen bin ich in Berlin, genauer gesagt in Reinickendorf. Nach meiner Schauspielausbildung in Köln hat es mich für einige Zeit ins schöne Südtirol verschlagen. Nun aber hat mich die Mutterstadt wieder und es könnte keinen besseren Grund dafür geben.Bressel: Vor GZSZ habe ich bereits in einigen Werbungen sowie Fernsehproduktionen mitgespielt und als Moderatorin, unter anderem für den Fernsehsender RAI Südtirol, gearbeitet. Hinter der Kamera habe ich auch an Dokumentationen mitgearbeitet.Bressel: Für meine Rolle wünsche ich mir, dass sie gut am Kolle-Platz Fuß fasst und auch eine schöne Zeit dort haben wird. Was ich jetzt schon verraten kann, ist, dass Alicia mit Pauken und Trompeten einsteigt und es zunächst nicht immer leicht haben wird, denn dem Stehauf-Mädchen wird auch mal der ein oder andere Stein in den Weg gelegt – aber Alicia wird das nicht aufhalten!„Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ ist Deutschlands erfolgreichste tägliche Serie, wird produziert von UFA Serial Drama und ist im Mai 2022 knackige 30 Jahre jung geworden. Der Vorabendklassiker läuft montags bis freitags um 19.40 Uhr bei RTL sowie jederzeit eine Woche vorab auf RTL+.