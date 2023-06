Gar einige Neu-50er sind der Einladung gefolgt und haben mit ihren Jahrgangs-Kollegen in der irischen Hauptstadt Dublin auf den 50er angestoßen, haben die Stadt besichtigt und Anekdoten von früher ausgetauscht.Nicht fehlen durfte in Dublin natürlich eine Verkostung des traditionellen irischen Bieres: des Guinness, sowie der Besuch der traditionellen irischen Pubs.Trotz allem grüßen die Neu-50er via STOL die Heimat Südtirol und freuen sich auf ihre Rückkehr.