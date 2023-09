„Wir haben 2 Kinder mit Demenz in Südtirol“

Ulrich Seitz: Aktuell haben wir 255 junge Demenzerkrankte zwischen 40 und 60 Jahren. Diese Menschen sind zum Teil ohne Hilfestellung.Seitz: Sie fallen in ein ganz tiefes Loch, weil es wenig Hoffnung gibt, oder gar keine. Während man etwa bei einer Tumorerkrankung in der Familie einen Plan schmiedet: Jetzt machen wir die Operation, dann gibt es hoffentlich eine Reha oder Chemotherapie. Bei Demenz weiß das nähere Umfeld: Es wird nicht mehr besser. Es ist nur ein Erfolg, wenn es sich nicht in kurzer Zeit rapide verschlechtert.Seitz: Vergessen, Orientierungslosigkeit oder Stimmungsschwankungen. Dazu kommen Sprachstörungen, Bewegungsstörungen und oft trifft die Demenz noch auf weitere Erkrankungen wie Parkinson oder Multiple Sklerose.Seitz: Momentan gibt es keine Pflegeplätze und auch keine Rehastruktur. Ein Seniorenheim kommt nicht infrage. Ich hoffe, dass wir mit Ergotherapie, Logopädie, usw. so weit helfen können, dass diese Patienten doch einen relativ qualitativen Alltag führen können.Seitz: Da fehlt jegliches Angebot. Wir haben auch keine Entlastungsangebote. Junge Familienangehörige brauchen die Möglichkeit zum Durchschnaufen. Das ist alles aufzubauen.Seitz: Mit Liechtenstein und Luxemburg versuchen wir jetzt, mehr Angebote für junge Patienten zu erstellen. Wir wollen Studierende ausbilden, die sich mit jungen Demenzerkrankten auseinandersetzen und dazu forschen.Seitz: Nein, wir haben auch 2 Kinder mit Demenz in Südtirol.Seitz: Wir müssen deshalb in die Dörfer gehen. Die Leute müssen den Eindruck haben, dass sie niederschwellig Fragen stellen können. Wir bieten uns direkt in den Gemeinden an, organisieren Infoabende. Im Oktober sind wir etwa in St. Johann im Ahrntal und in Toblach.Wie fühlt es sich eigentlich an, wenn man alles vergisst? „So wie Honig im Kopf. So verklebt“, beantwortete der an Alzheimer erkrankte Opa Amandus die Frage von Enkelin Tilda im gleichnamigen Erfolgsfilm von Til Schweiger. Alzheimer ist eine unheilbare Störung des Gehirns und die häufigste Form der Demenz. DerBegriff „Demenz“ fasst mehr als 50 Erkrankungen zusammen, welche die Funktion des Gehirns beeinträchtigen.