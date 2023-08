Pflersch: Wanderung mit Herz

„Wipptal, der kleine Bezirk mit dem großen Herzen.“ Ganz unter diesem Motto findet am kommenden Dienstag (29. August) die „Wanderung mit Herz“ in Pflersch statt. Treffpunkt ist um 14.30 Uhr beim Vereinshaus von Innerpflersch in St. Anton. Dann startet die Kräuterwanderung mit Elena, die etwa a 1,5 bis 2 dauert. Es handelt sich um einen Spaziergang durch Wald und Wiese, umgeben von der bizarren Bergwelt des Pflerschtals. Die wichtigsten Heilpflanzen, Würzkräuter und Wildgemüse des Pflerschtals werden dabei entdeckt.Anschließend kann Kräuterteeverkostet und ein Hof besichtigt werden.Anmelden kann man sich bis Freitag (25. August) im Tourismusbüro Sterzing.