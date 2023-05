Prinzessin Kate und Charlotte setzen bei Krönung auf Partnerlook

Foto: © APA/afp / ANDREW MILLIGAN

Kate und Charlotte: Ein modisches Match

Foto: © APA/afp / ANDREW MILLIGAN

Lange wurde gemunkelt, was Prinzessin Kate zur Krönung ihres Schwiegervaters Charles III. tragen wird, denn: Der König bat seine Gäste um einen legeren Look. Für die Damen bedeutet das: Keine Abendrobe, sowie Hüte und Fascinator statt Tiara und Diadem.Der Prinzessin von Wales gelang der perfekte Mittelweg zwischen Tradition und gewünschter Kleiderordnung. Zur Krönung in der Westminster Abbey erschien sie mit einem extravaganten, floralen Haarreif von Alexander McQueen. Dazu kombinierte Kate Süßwasserperlen-Ohrringe, die einst Prinzessin Diana gehörten und ein elfenbeinfarbenes Kleid aus Seidenkrepp mit Rosen-, Distel-, Narzissen- und Kleeblattmotiven - ebenfalls von Alexander McQueen.Das britische Modehaus und Kate verbindet eine lange Geschichte: Kates Brautkleid stammte von Alexander McQueen, seitdem trägt sie immer wieder Entwürfe von McQueen.Kates Look passt nicht nur perfekt zu Camillas Krönungs-Robe, die ebenfalls ein elfenbeinfarbenes Kleid mit detaillierten und filigranen Stickereien trug. Auch Charlotte matchte perfekt mit ihrer Mutter.Die kleine Prinzessin trug einen ganz ähnlichen Haarreifen wie Kate. Auch ihre Haare waren zu einem ähnlichen Knoten frisiert. Abgerundet wurde ihr Outfit mit einem weißen Kleid, über das sie einen Capemantel trug und Riemchensandalen. Wie ihre Mutter wurde sie von Kopf bis Fuß von Alexander McQueen eingekleidet.