Schicken auch Sie uns Ihr Bild von der Fußball-EM

Die Mitglieder des Freizeitclubs Dynamo Staben haben das Spiel Schottland-Ungarn in Stuttgart besucht. Im Bild: die Südtiroler Georg Platzgummer, Günther Pföstl, Renè Wallnöfer, Harald Kuppelwieser, Alex Spechtenhauser, Georg Waldboth, Thomas Gapp, Markus Pircher, Klaus Mitterer, Roman Leiter und Lukas Spechtenhauser mit Fußball-Fans aus Schottland (ganz links und ganz rechts) sowie aus Ungarn (im roten Trikot).

Dieter Bernardi und seine Tochter Hannah aus Gröden waren beim Spiel Deutschland-Schweiz in Frankfurt mit dabei. Dabei ging Hannahs Traum endlich in Erfüllung, Manuel Neuer und die deutsche Mannschaft live zu sehen.

Gruppenbild auf der Tribüne beim Spiel Italien-Spanien (von links): Michele Ravelli, Paola Guerrato, Federico Tombolato, Sarah Stievano und John Austin Byrne.

Hannes, Alex, Daniel und Dietmar aus St. Sigmund auf dem Weg zum Spiel Italien-Albanien in Dortmund.

3 Meraner zu Gast im Leipziger Stadion: Alexander Raich, Martina Haiböck und ihr Sohn David beim Spiel Italien-Kroatien.

Genossen die fantastische Atmosphäre in der Leipziger Red Bull Arena während des Spiels Italien-Kroatien (von links): Daniel Stoffers, Elia Müller und Diego Rampazzo vom Ritten sowie Philipp Baldo aus Neumarkt.

Matthias Ruatti aus Neumarkt und Evelyn Cavosi aus Tramin sind zum Spiel Slowenien-Serbien nach München gefahren.

„Es war ein Mega Erlebnis mit einer super Stimmung“: Lukas Steinacher und Doris Meraner aus Verdings beim Spiel Rumänien-Ukraine in München.

Mittendrin im Geschehen beim Spiel Italien-Spanien in der Veltins-Arena in Gelsenkirchen waren Samuel Pürgstaller, Maximilian Walder, Christian Petermair und Lukas Gallmetzer (von links).