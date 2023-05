Schlager-Duo aus dem Eisacktal im Vorprogramm von Andrea Berg

Was im Teenie-Alter mit einem flüchtigen Kennenlernen begann und 2008 mit gemeinsamen Probestunden im Keller und anschließendem „Testauftritt“ in einer Südtiroler Discothek sowie dem jahrelangen Tingeln als Unterhaltungsband durch Deutschland, Österreich und die Schweiz weiterging, hat Arno und Flo mittlerweile auf die großen Bühnen der Schlager-Branche geführt: Die Rede ist von Sunrise, dem Schlager-Export aus Südtirol.Arnold Blasbichler und Florian Wieser machen seit über 10 Jahren gemeinsam Musik und haben sich dem Schlager verschrieben – mit großem Erfolg. Vom Kastelruther Spatzenfest über das Amigos-Fest, das Andrea-Berg-Heimspiel, Schlager unter Palmen, der Schlager.de-Tanztee bis zur Schlagernacht in Weiß: Sie standen inzwischen auf den wichtigsten Bühnen der Schlagerszene. Seit 2016 jubelt ihnen dabei ein eigener Fanclub mit mehreren 100 Mitgliedern zu.Für das Duo steht in den kommenden Wochen ein besonderes Karrierehighlight an: Sunrise begleitet Schlagersuperstar Andrea Berg auf ihrer Open-Air-Tour im Sommer 2023 bei 6 Konzerten als Support-Act.„Wir könnten vor Freude Purzelbäume schlagen! Ein Traum geht in Erfüllung – das werden sicherlich unvergessliche Momente“, berichten die beiden Musiker.Start der Tour ist am 9. Juni beim Thüringentag in der Viba Arena in Schmalkalden. Neben Sunrise werden bei den folgenden Konzerten unter anderem auch Beatrice Egli, Melissa Naschenweng, Wolkenfrei und Eric Philippi auf der Bühne stehen.Andrea Berg kennen Blasbichler und Wieser schon seit Jahren. Sie sind schon mehrfach bei ihrem 3-tägigen „Heimspiel“ aufgetreten. „Andrea hat eine starke soziale Ader und hat immer ein offenes Ohr. Was mich besonders an ihr begeistert, ist ihre Nähe zu den Fans. Sie nimmt sich für jeden Zeit und schreibt Autogramme, egal, wie viele Menschen sich dafür in die Schlange stellen“, erklärt Arnold Blasbichler gegenüber STOL.Auf der Tour mit Andrea Berg präsentieren Sunrise zunächst ihre neue Single „Der rote Mond von Sansibar“. Im Juli können sich die Fans dann auf ein ganzes Album freuen.„Es ist uns eine Ehre, neben Andrea Berg und vielen weiteren bekannten Künstlern auf der Bühne zu stehen und wir werden alles geben – das dürft Ihr uns glauben“, verspricht Sunrise mit Blick auf die anstehenden Auftritte.