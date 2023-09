südtirol festival meran: Bunte Mischung

Vasily Petrenko - Foto: © tarlova.com

Musicbanda Franui - Foto: © Raffaela Proell

Abwechslungsreicher geht es wohl kaum: Am 12. September um 20.30 Uhr gastiert das legendäre Royal Philharmonic London unter der Leitung von Vasily Petrenko im Kursaal in Meran. Das Konzert des südtirol festival meran beginnt an diesem Abend mit Anatoly Lyadovs sinfonischer Dichtung „Baba Yaga“ nach einem russischen Volksmärchen und endet – nach Tschaikowskys Violinkonzert in der Interpretation des großartigen Geigers Sergej Krylov – mit der von Rachmaninoff 1906 und 1907 in Dresden, weit ab von der damaligen politischen Revolte im Zarenreich und den St. Petersburger Kritikern, komponierten zweiten Sinfonie.Das Volk ist nicht „tümlich“ – und trifft natürlich auch auf seinen Sound zu. Viele bedeutende Komponisten der „klassischen“ Kunstmusik haben oft und sehr gerne in jenen großen Resonanzkörper gegriffen, in dem Ländler, Jigs, Balladen oder Hornpipes entstehen. Was spielte Bruckners Vater im Wirtshaus? Was hörte Johannes Brahms wirklich auf St. Pauli? Was sangen die Bauern und Bäuerinnen der ungarischen Tiefebene dem Feldforscher Bela Bartòk vor, der ihrer „Volks“-Musik später „höchste Vollendung und Mannigfaltigkeit“ und eine Ausdruckskraft attestierte, die „völlig frei von Sentimentalität und überflüssigem Geschnörkel“ sei? Was spielten die Böhmischen Blaskapellen tatsächlich, die stolz und unbekümmert durch Gustav Mahlers Partituren „marschieren“?Am 13. September um 20.30 Uhr sucht die Osttiroler Musicbanda Franui mit Volksmusik-Saiteninstrumenten, Streichern und viel Gebläse im Kursaal in Meran nach Antworten – und trifft dabei auch auf Tänze, die sich so anstößig schnell im Kreis drehten, dass sie es nicht in die offiziellen Liederbücher geschafft haben.