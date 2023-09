Was es bringt, sich mit Theologie zu beschäftigen

Julia Becker

Karin Mitterer

Kathrin Mayr - Foto: © ediundsepp

Richard Mahlknecht

Martin Karbon

Anschaulich und leicht verständlich wird bei den Theologischen Kursen in die Grundlagen des christlichen Glaubens eingeführt. Zur Sprache kommen auch tagesaktuelle Themen und gesellschaftliche Herausforderungen. Kurzum: Wer gerne über Gott und die Welt philosophiert und über die großen Lebensfragen der Menschheit nachdenkt, hat dazu bei den Kursen reichlich Gelegenheit.Dass das breit gefächerte Kursprogramm Menschen unterschiedlichen Alters anspricht, belegen die Rückmeldungen einiger Kursteilnehmerinnen und -teilnehmer., Angestellte, Seis: „Ich besuche die Brixner Theologischen Kurse nun bereits im dritten Jahr in Folge. Über einen Artikel im Katholischen Sonntagsblatt bin ich auf die Kurse aufmerksam geworden und habe mich spontan eingeschrieben. Die Kurse sind breit gefächert (von Pastoral über Philosophie bis hin zur Bibelkunde) und durch die Professoren und Dozenten werden auch schwierige Themen verständlich, spannend und auch sehr locker für alle leicht zugänglich gemacht. Ich empfinde die Vertiefung all dieser theologischen Themen als persönlich sehr bereichernd, genauso wie den Austausch mit den Mitstudierenden. Den Besuch der Theologischen Kurse kann ich all denjenigen weiterempfehlen, die sich in den Pfarreien einsetzen oder einfach nur die christliche Religion vertiefend kennenlernen möchten.“, Angestellte, Tschars: „Die Brixner Theologischen Kurse sind eine große Bereicherung fürs Leben. Sie sind unverzichtbarer Proviant in meinem Rucksack für den Dienst als Wort Gottes Feier- und Begräbnisleiterin. Bei den Vorlesungen wird man jedes Mal nicht nur von den wertvollen und exklusiven Vorträgen namhafter Professorinnen und Professoren, sondern auch mit der besonderen Atmosphäre, die im Priesterseminar herrscht, reich beschenkt.“, Studentin, Mals: „Die Brixner Theologischen Kurse schenken mir die wertvolle Möglichkeit, den christlichen Glauben nicht nur in seiner Weite, Höhe, Tiefe und Dauer zu ergründen, sondern ihn auch in Gemeinschaft mit anderen Menschen zu lernen, zu leben und zu teilen.“, Pensionist, Völs am Schlern: „Die Brixner Theologischen Kurse sind für mich in den vielen Jahren, die ich sie besuchen konnte, Heimat geworden. Mein Glaubensleben hat sich dadurch sehr erweitert und manche Unklarheiten haben sich geklärt. Die Atmosphäre zwischen Direktor, Professoren, Sekretariat und nichtunterrichtendem Personal ist sehr familiär. Diese Kurse sind nur zu empfehlen!“, Skitrainer, Kastelruth: „Begonnen hat mein Interesse für die Brixner Theologischen Kurse schon vor einigen Jahren als ich die Ausbildung zur Leitung von Wortgottesfeiern begonnen habe. Ich habe erkannt, dass mich das Thema interessiert und es immer wieder Neues zu lernen gibt. Ich dachte mir, ich kenne mich nicht so schlecht aus in der Materie, doch gibt es so vieles, was immer wieder neu entdeckt werden kann. Natürlich gibt es für mich als einfachen Mann auch Themen, die ich nicht auf Anhieb verstehe, doch wird es da noch wichtiger sich zu informieren und sich mit diesen Themen auseinander zu setzten. Genau hier sind die Theologischen Kurse top und helfen oft auch im täglichen Leben gelassen zu hinterfragen, zu verstehen und hoffentlich danach richtig und überzeugt zu handeln und zu leben.“Im Oktober beginnt wieder der Grundkurs (1. Jahr) und der Aufbaukurs I (für die TeilnehmerInnen im 2. und 3. Jahr).Einschreibung bei den Brixner Theologischen Kursen ist noch bis 16. Oktober möglich.Info: Tel. 0472/271121E-Mail: [email protected] Internet: www.pthsta.it/de/brixner-theologische-kurse.html