Was macht der hohe Norden besser?

Energie und Umwelt, zwei Themen die aktueller nicht sein könnten. Klimawandel und Energiekosten sind dabei die Schlagwörter. Beim Klimawandel ist wohl kurzfristig nichts zu machen. Laut den Wissenschaftlern werden die Wetterkapriolen in Form von extremer Hitze oder Starkregen mit Überschwemmungen sogar noch zunehmen.Eine andre Sache sind die stark gestiegenen und immer noch anhaltenden hohen Energiekosten. Für diese Steigerungen finden selbst Experten keine ausreichende Erklärung. Energiesparen, sowie umweltfreundliches und nachhaltiges Wirtschaften in allen Bereichen, das sind Megaaufgaben der aktuellen und künftigen Unternehmergenerationen.In der „Radius"-Ausgabe „Energie & Umwelt" präsentieren wir einige verschiedene Möglichkeiten, um die Welt ein kleines bisschen zu verbessern, oder ob wir energieautark im Eigenheim leben können, nicht zu vergessen den Klimaplan 2040, welcher beschlossen, aber auch durchführbar ist?