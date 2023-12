100 Wissenschaftler appellieren an den Landeshauptmann

Der gesamte offene Brief im Wortlaut

Die Kritik an der SVP zur geplanten Landesregierung mit Fratelli d'Italia, Lega und den Freiheitlichen reißt nicht ab. Am Donnerstag gingen zum 2 Mal Hunderte Menschen in Bozen auf die Straße, um ihrer Missgunst gegenüber dieser Konstellation Ausdruck zu verleihen. Am Montag hatte ein offener Brief von rund 200 Südtiroler Kunstschaffenden für Aufsehen gesorgt. „Wir glauben, dass es wichtig ist, unsere Stimmen zu erheben und uns gegen jegliche Form von Extremismus, Radikalisierung und Polarisierung zu positionieren. Die Kultur hat eine bedeutende Rolle bei der Förderung des Verbindenden, des Dialogs und des Respekts, dem Schutz der Menschenrechte und unserer Lebensgrundlagen“, schrieb PERFAS-Präsident Peter Schorn in Vertretung der Initiativgruppe des Offenen Briefes.Nun meldet sich auch die Wissenschaft zu Wort in der Diskussion um die umstrittene Koalition mit den Rechtsparteien. 100 Wissenschaftler haben sich in einem offenen Brief an Landeshauptmann Arno Kompatscher gewandt.