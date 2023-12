Südtirols Kunst- und Kulturschaffende: „Es ist noch nicht zu spät“

Der offene Brief im Wortlaut

Der Brief ist eine Reaktion auf die Entscheidung der SVP, in Koalitionsverhandlungen mit Lega und Fratelli d'Italia zu treten. Die unterzeichnenden Kulturschaffenden äußern darin ihre Besorgnis über diese Entwicklung und betonen die Bedeutung von Werten wie Solidarität, Vertrauen und Diversität sowie von demokratischen Prinzipien in der politischen Gestaltung einer offenen und zukunftsfähigen Gesellschaft.„Wir glauben, dass es wichtig ist, unsere Stimmen zu erheben und uns gegen jegliche Form von Extremismus, Radikalisierung und Polarisierung zu positionieren. Die Kultur hat eine bedeutende Rolle bei der Förderung des Verbindenden, des Dialogs und des Respekts, dem Schutz der Menschenrechte und unserer Lebensgrundlagen“, schreibt PERFAS-Präsident Peter Schorn in Vertretung der Initiativgruppe des Offenen Briefes.Zu den unterzeichnenden Kunst- und Kulturschaffenden gehören sowohl namhafte Einzelkünstler quer durch alle Disziplinen sowie Kulturarbeitende, die in den führenden Südtiroler Kunst- und Kulturorganisationen und Institutionen sowie an den relevanten Schnittstellen tätig sind.Dieser offene Brief wurde von 195 Südtiroler Kunst- und Kulturschaffenden unterzeichnet.