Achammer: „Entschlossenes Vorgehen, ansonsten Landespolizei“

„An neuralgischen Punkten Sicherheitsgefühl stärken“

Achammer weist darauf hin, dass die SVP bereits 2011 im Zuge des Vollautonomie-Konzeptes die Schaffung einer eigenen Landespolizei gefordert habe.„Wir sind als Land Südtirol gerne bereit, die Kompetenzen für die öffentliche Sicherheit zu übernehmen. Solange die Verantwortung beim Staat liegt, verlangen wir, dass er seinen Pflichten nachkommt“, wiederholt der SVP-Obmann die Position der Partei.Ansonsten müsse auch laut über die Möglichkeit zur Schaffung einer eigenen Landespolizei nachgedacht werden.Das Land Südtirol komme im Rahmen seiner Zuständigkeiten seinen Aufgaben im Bereich Prävention nach. Jährlich würden Millionen investiert, damit es erst gar nicht zu Straftaten komme. Beispiel seien die vielen Initiativen an Südtirols Schulen, über die Sozialdienste, die Jugendeinrichtungen etc. „Im selben Moment muss aber auch die Intervention passen, sonst sind alle unsere Bemühungen umsonst.“Es sei klar, dass die Ordnungskräfte nicht überall zugleich sein könnten: „Aber an den neuralgischen Punkten gilt es gerade in den Nachstunden und an den Wochenenden das Sicherheitsgefühl massiv zu stärken.“ Es müsse unmittelbar und für die Bevölkerung sichtbar und spürbar agiert werden, so Achammer.