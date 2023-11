Ambrosi: „Wichtige Zusicherung auf EU-Ebene zum Wolf“

Die Worte des Ministers „unterstreichen, dass das Engagement der Regierung Meloni in Europa beständig auf der Seite der einfachen Menschen und ihrer Bedürfnisse steht“, so Ambrosi.Der Minister hatte erklärt, es bestehe die Pflicht, Arten zu erhalten, wenn sie vom Aussterben bedroht sind, aber auch einzugreifen, wenn sie die Grenzen überschreiten, die anderen Arten das Überleben ermöglichen, einschließlich des Menschen und seiner produktiven Tätigkeiten.„Ich glaube, dass dies der Leitstern sein sollte, an dem man sich bei derartigen Fragen orientieren sollte“, so Ambrosi.