Die Landesregierung hat diese Woche grünes Licht für mehrere Bauvorhaben am Krankenhaus Innichen gegeben. So wird im letzten Stock der gesamte Operationstrakt mit den notwendigen technischen Anlagen umgebaut, erweitert und an heutige Standards angepasst. Damit die Operationstätigkeit für die Zeit der Bauarbeiten normal weiterlauf kann, werden auf dem Krankenhausareal provisorische Operationssäle eingerichtet.Gesundheitslandesrat Arno Kompatscher unterstreicht die Schlüsselfunktion des Krankenhauses Innichen für die Gesundheitsversorgung im oberen Pustertal und erklärt: „Uns ist es ein besonderes Anliegen, die Gesundheitsbetreuung nahe am Wohnort zu stärken. Den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern am Krankenhaus Innichen werden nach den Umbauarbeiten neue Operationssäle mit moderner Technik zur Verfügung stehen. Damit wird sichergestellt, dass die Arbeit im Krankenhaus Innichen attraktiv für Gesundheitspersonal bleibt und die Patientinnen und Patienten auch in Zukunft bestens versorgt werden.“Des Weiteren soll der Eingangsbereich der Notaufnahme neu gestaltet werden. Dazu gehören ein neues Stiegenhaus, ein neuer Brandschutzaufzug und eine Überdachung des Anfahrtsbereiches der Notaufnahme. Zudem ist die Wiederherstellung des historischen Zugangs zum Krankenhaus von der Attostraße aus vorgesehen. Dadurch wird es möglich, die Zugänge für normale Nutzende von jenen der Nutzenden der Notaufnahme zu trennen. Zu diesem Zweck soll im Innenhof des Krankenhauses ein neues Gebäude für den Empfang und die Patientenannahme erbaut werden. Darin sollen auch Schulungsräume untergebracht werden.Ein zweites am Dienstag genehmigtes Raumprogramm betrifft die Errichtung einer neuen Tiefgarage mit oberirdischem Parkplatz. Diese soll neben dem Krankenhaus angesiedelt und mit einem Stiegenhaus und einem Aufzug direkt an das Krankenhaus angebunden werden. Im Zuge dieser Arbeiten werden architektonische Barrieren abgebaut und Behindertenparklätze geschaffen.