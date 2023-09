Benzinbonus für 1,3 Millionen Familien

Meloni zieht Bilanz und macht Versprechen

Foto: © ANSA / FACEBOOK GIORGIA MELONI

2024: „Jahr der großen Reformen“

Das Paket, für das die Regierung insgesamt 1,3 Milliarden Euro auf den Tisch gelegt hat, umfasst Maßnahmen für die Senkung der Stromrechnungen, sowie einen sogenannten Benzinbonus von 80 Euro für Familien mit niedrigem Einkommen. Schätzungsweise 1,3 Millionen Familien werden davon profitieren.Anrecht darauf haben Familien mit mindestens 3 Mitgliedern und einem ISEE-Wert von maximal 15.000 Euro brutto. Weiters sollen die meisten der bereits bis Ende September geltenden Maßnahmen zur Eindämmung der hohen Energiepreise bis Jahresende verlängert werden.Ein Jahr nach dem Wahlsieg ihrer Mitte-rechts-Koalition bei den Parlamentswahlen zieht Premierministerin Giorgia Meloni eine positive Bilanz ihrer Arbeit und verspricht Reformen. „Wir haben unser Bestes gegeben, um den Sieg zu erringen, wohl wissend, dass dies kein Ziel, sondern ein Ausgangspunkt sein würde“, schrieb Meloni auf Facebook.„Ich hatte versprochen, für ein besseres Italien zu arbeiten als das, was ich geerbt habe, und ich kann sagen, dass unser Land heute glaubwürdiger und stabiler ist und mehr Gehör findet“, erklärte die seit Oktober amtierende Meloni.„Ich bin mit den erzielten Ergebnissen zufrieden, angefangen bei den Wirtschaftsdaten, die uns eine Rekordzahl von Beschäftigten und stabilen Arbeitsverträgen bescheren. Ich denke auch an all die Ressourcen, die wir zur Verfügung gestellt haben, um Familien und Unternehmen zu helfen, und an die Maßnahmen, die wir für Sicherheit und Legalität ergriffen haben. Italien wächst stärker als der europäische Durchschnitt, und darauf bin ich stolz“, sagte die 46-Jährige.„2024 wird ein wichtiges Jahr der großen Reformen sein, die dieses Land braucht: an erster Stelle die Steuerreform, aber auch der Beginn der Verfassungs- und der Justizreform. Wir haben eine große Aufgabe vor uns, aber wir werden die Verpflichtungen, die wir den Italienern gegenüber eingegangen sind, erfüllen. Italien hat uns gewählt, und wir werden es nicht verraten“, betonte sie.Meloni hatte vor einem Jahr mit 44 Prozent der Stimmen die Parlamentswahlen gewonnen.