Berlusconis rechte Hand Galliani kandidiert für dessen Senatssitz

Galliani, Ex-Geschäftsführer des Fußballklubs AC Milan, soll für das Mitte-Rechts-Lager bei der Nachwahl für den vakant gewordenen Senatssitz kandidieren, wie die Tageszeitung „Corriere della Sera“ am Freitag berichtete. Die Nachwahl im lombardischen Wahlkreis Monza ist für September geplant.Das Testament von Ex-Premier Berlusconi wird kommende Woche in Mailand eröffnet. Es wurde beim Mailänder Notar Arrigo Roveda hinterlegt. Der Umfang der Vermögenswerte, die für die Erben und andere von Berlusconi angegebene mögliche Begünstigte bestimmt sind, ist riesig und umfasst Firmen, Villen, Häuser, Boote, Kunstwerke und Privatinvestitionen. Nach Schätzungen dürfte es um ein Vermögen von etwa 4 Milliarden Euro gehen.Im Mittelpunkt steht vor allem die Aufteilung der Anteile an der Muttergesellschaft Fininvest, an der Silvio Berlusconi eine 61-prozentige Beteiligung hielt. Erwartet wird, dass diese Anteile unter den fünf Kindern des Patriarchen aufgeteilt werden.Fraglich ist, wen Berlusconi neben seinen Kindern begünstigt hat. Erwartet wird, dass zu den Begünstigten im Testament auch Galliani und Berlusconis Lebensgefährtin Marta Fascina zählen. Letztere könnte unter anderem die Residenz des Medienzaren in Arcore erben, wie italienische Medien berichteten.Auch politisch hinterlässt der Ex-Premier ein großes Erbe. In den nächsten Wochen soll die seit ihrer Gründung von Berlusconi dominierte Regierungspartei Forza Italia einen neuen Parteichef nominieren, der die konservative Gruppierung bis zum Parteitag im kommenden Jahr führen soll. Erwartet wird, dass Parteikoordinator und Außenminister Antonio Tajani neuer Parteichef wird.Am Donnerstag wurde die Aktionärsversammlung von Fininvest einberufen, auf der die Genehmigung des Jahresabschlusses und die Erneuerung des Verwaltungsrats auf der Tagesordnung standen. Die Holding schloss das Jahr 2022 mit einem Gewinn von 200,2 Millionen Euro. Im Vorjahr waren es 360 Millionen Euro gewesen.