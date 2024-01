Bildung der Landesregierung könnte wundersame Beschleunigung erfahren

Einigung scheint heute dringend nötig zu sein

Das ist nicht erfolgt, weshalb die Einberufung des Landtags zur Wahl des Landeshauptmanns am Donnerstag formalrechtlich auf wackeligen Beinen steht.„Ich gehe davon aus, dass noch heute eine Integration über die Größe der Landesregierung nachgereicht wird“, sagt Präsident Sepp Noggler. Ob das reicht, oder die Kür des Landtags rutscht, bleibt abzuwarten.Die SVP-Leitung ist nun heute Nachmittag einberufen, um über den Stand der Koalitionsverhandlungen zu beraten. Noch am Morgen schien es zumindest offiziell weiter verhärtete Fronten auf italienischer Seite zu geben.Eine Einigung scheint heute dringend nötig zu sein. Im Landtag erfolgten am heutigen Vormittag hektische Beratungen. Und zwar auf einen Hinweis des Tagblatts „Dolomiten“, wonach laut Art. 66 des Wahlgesetzes der Landeshauptmann aufgrund einer Regierungserklärung gewählt wird, „in der auch die Anzahl der Mitglieder der Landesregierung zu bestimmen sind“.Klarer gesagt: Südtirol hätte sich das Warten ersparen können. Die 5 Parteien hätten bereits letzten Donnerstag bei der Übermittlung ihrer Regierungserklärung an den Landtagspräsidenten angeben müssen, ob die Regierung aus 8 oder 11 Mitgliedern besteht.„Das stimmt“, bestätigt Landtagspräsident Noggler. Er geht davon aus, dass sofort eine Integration über die Größe der Regierung nachgereicht werde.