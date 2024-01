Am 22. Oktober haben wir Südtiroler einen neuen Landtag gewählt. Seitdem wurde über eine mögliche neue Landesregierung verhandelt – mit viel Protest und Kritik inklusive. In unserem STOL-Podcast „Südtirol nach den Wahlen – was nun?“ wollen wir etwas Licht in dieser Verhandlungen bringen.In dieser Folge spricht die Politik-Journalistin Barbara Varesco über das Hin und Her in den vergangenen Wochen und blickt auf die kommenden Tage und Wochen und erörtert mögliche Szenarien.